ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente nell’officina di autodemolizioni. NAPOLI, 6 ottobre 2025. È morto all’ospedale Cardarelli di Napoli il 31enne moldavo Vasile Bujac, uno degli operai coinvolti nella terribile esplosione avvenuta sabato 4 ottobre in una ditta di autodemolizioni a Pomigliano d’Arco. Le condizioni e l’indagine. Le condizioni dell’operaio erano apparse disperate sin dal ricovero, e nonostante i tentativi dei medici, non è riuscito a sopravvivere alle gravi ustioni e traumi riportati. Sulla salma sarà eseguita l’autopsia per chiarire ulteriormente le cause del decesso. Gli altri feriti e le cause dell’esplosione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Esplosione a Pomigliano d’Arco: è morto l’operaio rimasto gravemente ferito