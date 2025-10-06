Esplosione a Pomigliano d’Arco | è morto l’operaio rimasto gravemente ferito
NAPOLI, 6 ottobre 2025. È morto all'ospedale Cardarelli di Napoli il 31enne moldavo Vasile Bujac, uno degli operai coinvolti nella terribile esplosione avvenuta sabato 4 ottobre in una ditta di autodemolizioni a Pomigliano d'Arco. Le condizioni e l'indagine. Le condizioni dell'operaio erano apparse disperate sin dal ricovero, e nonostante i tentativi dei medici, non è riuscito a sopravvivere alle gravi ustioni e traumi riportati. Sulla salma sarà eseguita l'autopsia per chiarire ulteriormente le cause del decesso. Gli altri feriti e le cause dell'esplosione.
3 operai feriti di cui 2 gravemente nell'esplosione avvenuta stamane in un’officina di autodemolizioni a Pomigliano d'Arco, nel napoletano
Esplosione in un’officina di autodemolizioni a Pomigliano: tre operai feriti, uno in pericolo di vita
Esplosione in un’officina di autodemolizioni a Pomigliano: 3 operai feriti, 2 sono gravi
