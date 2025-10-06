Esplora l’Europa | itinerario alla scoperta di Nizza

Nizza si rivela al visitatore come una sinfonia di colori, profumi e sensazioni uniche, dove il blu intenso del Mediterraneo si fonde armoniosamente con l’architettura Belle Époque e l’atmosfera cosmopolita della Costa Azzurra. La città, riconosciuta Patrimonio Mondiale dell’UNESCO per i suoi paesaggi d’inverno sulla Riviera, rappresenta da oltre due secoli il rifugio preferito dell’aristocrazia europea, mantenendo intatto il suo fascino aristocratico e la sua eleganza naturale. Passeggiando per le strade di questa straordinaria metropoli francese, si percepisce immediatamente l’influenza italiana che permea ogni angolo: dai nomi delle vie alle architetture colorate, dai sapori della cucina locale fino al dialetto nizzardo che ancora risuona nei mercati storici. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

