Esplora l’Europa | itinerario alla scoperta di Lione

6 ott 2025

Nel sud-est della Francia, dove il Rodano incontra la Saône, sorge una città che racconta millenni di storia attraverso i suoi quartieri medievali, i suoi sapori autentici e i suoi angoli nascosti. Lione rappresenta un incrocio tra molte tradizioni culinarie regionali, ma è molto più di una semplice destinazione gastronomica: è un teatro a cielo aperto dove architettura romana, rinascimentale e contemporanea si fondono in un’armonia unica. Tre giorni in questa metropoli permettono di assaporare l’essenza di una città che ha saputo mantenere la propria autenticità pur abbracciando la modernità, regalando al visitatore esperienze indimenticabili tra traboules misteriose, basiliche imponenti e mercati profumati. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

