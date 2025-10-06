Dopo Juventus-Milan si parla per la prima volta dell’esonero di Igor Tudor e pare addirittura che i bianconeri abbiano già contattato due allenatori. In casa bianconera ci sono ancora molte situazioni in bilico e diversi sono quelli alla ricerca di una quadra, staremo a vedere quello che accadrà nelle prossime settimane. igor tudor 1062025 tvplay.it (ANSA) TvPlay.it La Vecchia Signora non ha mai perso ancora una partita e ha collezionato 3 vittorie e 4 pareggi, ultimo dei quali contro il Milan. Quello che preoccupa, più dei risultati, sono le qualità espresse in campo e le difficoltà in cui è incorsa la squadra bianconera sotto diversi punti di vista. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Esonero Tudor? La Juventus ha già “contattato” due sostituti: ecco i nomi