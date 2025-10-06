Esigenze idriche il serbatoio di Pezzolo non basta per soddisfare il villaggio | la proposta del Primo Quartiere

Trasmessa la richiesta al Comune di un nuovo serbatoio comunale rispetto a quello attuale a Pezzolo versa in pessimo stato manutentivo, risultando inoltre insufficiente, per capienza, a soddisfare le esigenze idriche dell’intero villaggio. Il Consiglio del I Quartiere ha deliberato la proposta. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: esigenze - idriche

