Escursionisti bloccati al rifugio Manzini | salvati dal Soccorso Alpino e dall' Aeronautica VIDEO

Chietitoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un intervento complesso e coordinato ha permesso di mettere in salvo quattro giovani escursionisti rimasti bloccati nella zona del rifugio Manzini, a 2.400 metri di altitudine sulla Maiella, nel territorio di Fara San Martino.Nel pomeriggio di domenica 5 ottobre, il gruppo – partito il giorno. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

