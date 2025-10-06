Escursionisti bloccati al rifugio Manzini | salvati dal Soccorso Alpino e dall' Aeronautica VIDEO
Un intervento complesso e coordinato ha permesso di mettere in salvo quattro giovani escursionisti rimasti bloccati nella zona del rifugio Manzini, a 2.400 metri di altitudine sulla Maiella, nel territorio di Fara San Martino.Nel pomeriggio di domenica 5 ottobre, il gruppo – partito il giorno. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: escursionisti - bloccati
Escursionisti milanesi bloccati per 12 ore sulle Dolomiti, appesi a una corda nel vuoto durante la tempesta
Domenica da incubo per gli escursionisti: bloccati in vetta da grandine e vento
Una donna ferita in Presolana, due escursionisti bloccati ad Ardesio: recuperati dal Soccorso Alpino
Ci sono ancora centinaia di escursionisti bloccati sull’Everest - X Vai su X
Bloccati dal maltempo, due escursionisti dispersi nel Monchiese. Ricerche in corso https://www.parmapress24.it/2025/10/05/bloccati-dal-maltempo-due-escursionisti-dispersi-nel-monchiese-ricerche-in-corso/ Vai su Facebook
Escursionisti bloccati sulla Maiella: salvati dal Soccorso Alpino e dall’Aeronautica - Quattro campani, sorpresi da neve e maltempo nei pressi del rifugio Manzini, tratti in salvo dopo ore di paura ... Si legge su rainews.it
Soccorsi quattro escursionisti campani bloccati sulla Maiella - Quattro giovani escursionisti campani sono stati soccorsi e recuperati ieri sera nel corso di un intervento congiunto del Soccorso alpino speleologico Abruzzo in sinergia con l'Aeronautica Militare: i ... Segnala ansa.it