Escursione tragica Scivola nel canalone Muore a 83 anni

Ilgiorno.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANGOLO TERME (Brescia) È stato trovato senza vita ieri mattina nella zona del Salto degli sposi, suggestivo ponte naturale tra Castione e Angolo Terme, Carlo Bendotti, 83 anni, per oltre cinquant’anni gestore del Bar Piccolo Museo. In quella zona, forse disorientato, sarebbe scivolato per diversi metri, finendo sul fondo di un canalone nella Valle di Padone, nel territorio di Angolo Terme dove poi è stato ritrovato. Risultava disperso da sabato. Era uscito di casa, senza telefono, per una passeggiata: secondo le prime ricostruzioni avrebbe perso la vita dopo essere scivolato in un canalone. Non si può escludere che all’origine della caduta possa esserci stato un malore improvviso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

