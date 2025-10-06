Escursione nella tenuta di San Rossore… fino al mare

Pisatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questo itinerario si svolge all’interno del Parco Regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli e più precisamente nella bellissima Tenuta di San Rossore in un’area molto vicina alla città di Pisa. Dal Centro Visite, situato a pochi metri dall’ingresso principale della Tenuta e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: escursione - tenuta

Escursione nella tenuta di San Rossore… fino al mare: 'La foresta pietrificata'

Escursione nella tenuta di San Rossore… fino al mare: 'La foresta pietrificata'

Escursione nella tenuta di San Rossore… fino al mare

escursione tenuta san rossore8230Escursione nella tenuta di San Rossore… fino al mare: 'La foresta pietrificata' - Questo itinerario si svolge all’interno del Parco Regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli e più precisamente nella bellissima Tenuta di San Rossore in un’area molto vicina alla città di Pi ... pisatoday.it scrive

escursione tenuta san rossore8230Escursione San rossore fino al mare - San Rossore è un luogo più unico che raro, dove storia umana e storia naturale si sono rimescolate, strato su strato, negli ultimi mille anni, per creare una combinazione straordinaria umano- Lo riporta pisatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Escursione Tenuta San Rossore8230