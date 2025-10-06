Escursione nella tenuta di San Rossore… fino al mare | ' La foresta pietrificata'

Questo itinerario si svolge all’interno del Parco Regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli e più precisamente nella bellissima Tenuta di San Rossore in un’area molto vicina alla città di Pisa. Dal Centro Visite, situato a pochi metri dall’ingresso principale della Tenuta e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: escursione - tenuta

Escursione nella tenuta di San Rossore… fino al mare: 'La foresta pietrificata'

Escursione nella tenuta di San Rossore… fino al mare

Domenica scorsa si è tenuta l'escursione in laguna, a bordo del Battello Santa Maria, per la presentazione del video promozionale del progetto "MAR e TIARIS" L'evento, a cui ha partecipato anche una delegazione del Comune di Grado, prevedeva la val Vai su Facebook

Escursione nella tenuta di San Rossore… fino al mare: 'La foresta pietrificata' - Questo itinerario si svolge all’interno del Parco Regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli e più precisamente nella bellissima Tenuta di San Rossore in un’area molto vicina alla città di Pi ... Riporta pisatoday.it

Escursione San rossore fino al mare - San Rossore è un luogo più unico che raro, dove storia umana e storia naturale si sono rimescolate, strato su strato, negli ultimi mille anni, per creare una combinazione straordinaria umano- Scrive pisatoday.it