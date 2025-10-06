Esce per una passeggiata con la moglie poi l' allarme | viene trovato morto in una zona impervia
Nella giornata di oggi, lunedì 6 ottobre, si è materializzata una tragedia a Bagno di Romagna: un anziano è morto dopo essere scivolato in un'area scoscesa nel corso di una passeggiata con la moglie. L'episodio è avvenuto non lontano dal paese, l'allarme è scattato alle ore 15:15 e sul posto si. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
