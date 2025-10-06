Erroracci e atteggiamento sbagliato è il solito Leao Ma così rischia di perdere il posto

Gazzetta.it | 6 ott 2025

Rafa fa i movimenti giusti ma non fa gol e non pare applicato come Gimenez, suo concorrente insieme a Nkunku per una maglia da titolare. Allegri gli disse: "Aiutati che Dio t'aiuta.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

