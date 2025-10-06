Errani Paolini ripartono da Wuhan | il tabellone e una possibile rivincita olimpica in semifinale

Dopo aver confermato il titolo ottenuto l’anno scorso sia in BJK Cup (anche grazie ad Elisabetta Cocciaretto) che al China Open di Pechino, Sara Errani e Jasmine Paolini proseguono il loro swing asiatico presentandosi da teste di serie numero 1 al WTA 1000 di Wuhan 2025, in programma da lunedì 6 (oggi si sono già disputati alcuni match) a domenica 12 ottobre. Le campionesse olimpiche in carica di doppio vogliono consolidare la leadership nella Race verso le WTA Finals (avendo comunque già raggiunto la qualificazione) di Riad e soprattutto avvicinarsi alla vetta del ranking mondiale di specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it

