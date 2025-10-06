Errani Paolini ripartono da Wuhan | il tabellone e una possibile rivincita olimpica in semifinale

Dopo aver confermato il titolo ottenuto l’anno scorso sia in BJK Cup (anche grazie ad Elisabetta Cocciaretto) che al China Open di Pechino, Sara Errani e Jasmine Paolini proseguono il loro swing asiatico presentandosi da teste di serie numero 1 al WTA 1000 di Wuhan 2025, in programma da lunedì 6 (oggi si sono già disputati alcuni match) a domenica 12 ottobre. Le campionesse olimpiche in carica di doppio vogliono consolidare la leadership nella Race verso le WTA Finals (avendo comunque già raggiunto la qualificazione) di Riad e soprattutto avvicinarsi alla vetta del ranking mondiale di specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Errani/Paolini ripartono da Wuhan: il tabellone e una possibile rivincita olimpica in semifinale

In questa notizia si parla di: errani - paolini

LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-6, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre si fermano in semifinale

LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-3, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: set e break di svantaggio per le azzurre

LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-1, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre provano a reagire

WTA di Pechino 2025, Errani-Paolini regine del torneo: “Ci siamo divertite, siamo felici” https://ilfaroonline.it/2025/10/06/wta-di-pechino-2025-errani-paolini-regine-del-torneo-ci-siamo-divertite-siamo-felici/619946/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #n - X Vai su X

ANSA.it. . Errani e Paolini trionfano a Pechino. Sinner si ritira a Shanghai #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/tennis/2025/10/05/sinner-si-ritira-a-shanghai-griekspoor-agli-ottavi-_eaac28c8-c0b7-4441-b0d7-9723ae165075.html Vai su Facebook

Pechino, Paolini ed Errani trionfo e record: sono le numero 1 al mondo. Ma per Jas a Wuhan sarà ultima spiaggia - Sara Errani e Jasmini Paolini conquistano il titolo a Pechino e salgono al primo posto nella race di doppio WTA: ora Jas vuole le WTA Finals, Wuhan decisive ... Da sport.virgilio.it

Errani/Paolini tornano subito in campo a Wuhan: punti da difendere e avversarie iscritte - Sara Errani e Jasmine Paolini giocheranno in coppia anche il torneo di doppio del WTA 1000 di Wuhan, in programma dal 6 al 12 ottobre: le azzurre sono ... Riporta oasport.it