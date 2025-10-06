Ernia fa sold out a Milano e annuncia il raddoppio

A una settimana circa dal lancio del tour 2026 ‘Solo per amore’, Ernia annuncia il sold out della data di Milano, prevista per il 28 marzo. Il rapper ha, quindi, aggiunto un appuntamento il 29 marzo, sempre all'Unipol Forum di Assago. I concerti sono prodotti da Vivo Concerti. Il tour partirà il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

