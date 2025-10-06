Ernia fa sold out a Milano e annuncia il raddoppio
A una settimana circa dal lancio del tour 2026 ‘Solo per amore’, Ernia annuncia il sold out della data di Milano, prevista per il 28 marzo. Il rapper ha, quindi, aggiunto un appuntamento il 29 marzo, sempre all'Unipol Forum di Assago. I concerti sono prodotti da Vivo Concerti. Il tour partirà il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: ernia - sold
Ernia conquista la #1! Il nuovo album “Per Soldi e Per Amore”, uscito il 19 settembre, debutta direttamente al primo posto della classifica FIMI/NIQ come disco più venduto della settimana. Un successo totale che ha portato il progetto a: #1 anche nelle cla Vai su Facebook
Ernia annuncia il sold out e raddoppio della data milanese - (askanews) – Dopo l’annuncio del “Solo per amore Tour Live 2026” nei principali palasport italiani nel mese di marzo 2026, Ernia annuncia oggi il sold out della data milanese della tour ... Secondo askanews.it
Ernia annuncia il ‘Solo per Amore Tour 2026’: cinque date nei palasport italiani - Dopo il successo dell’album Per Soldi e Per Amore, Ernia torna live con il “Solo per Amore Tour 2026”: cinque concerti nei principali palasport italiani a marzo. Segnala rds.it