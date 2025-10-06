Ernia annuncia il sold out e raddoppio della data milanese
Milano, 6 ott. (askanews) – Dopo l’annuncio del “Solo per amore Tour Live 2026” nei principali palasport italiani nel mese di marzo 2026, Ernia annuncia oggi il sold out della data milanese della tournée, prevista sabato 28 marzo 2026, e raddoppia l’appuntamento con una nuova data domenica 29 marzo all’Unipol Forum di Milano. “Solo per amore Tour Live 2026” partirà giovedì 19 marzo 2026 con la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo, per poi proseguire domenica 22 marzo 2026 al Palazzo dello Sport di Roma, martedì 24 marzo 2026 al Palapartenope di Napoli, giovedì 26 marzo 2026 al Mandela Forum di Firenze, fino a concludersi con un doppio appuntamento all’Unipol Forum di Milano sabato 28 marzo 2026 (sold out) e domenica 29 marzo 2026. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
