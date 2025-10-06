Dopo il grande successo di critica e pubblico de I misteri dell’Oceano Intergalattico, fumetto amatissimo e premiatissimo, e la pubblicazione della raccolta integrale delle avventure di Pastil, prosegue la collaborazione con Francesca Ghermandi, artista fondamentale e geniale con alle spalle quarant’anni di carriera: è giunto il momento di far conoscere al pubblico italiano Bang! Sei morto, graphic novel che ha fatto il giro delle libreria del mondo, ma sino a ora non era mai arrivato sugli scaffali di quelle italiane. Uscito originariamente in Francia, Spagna e negli USA per Fantagraphics a inizio 2000, Bang! Sei morto viene pubblicato per la prima volta in Italia. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Eris Edizioni presenta BANG! SEI MORTO di Francesca Ghermandi