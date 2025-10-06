Erica la nuova serie con Vanessa Incontrada

Erica”, la nuova serie che andrà in onda prossimamente su Canale 5 con Vanessa Incontrada. La celebre scrittrice svedese Camilla Läckberg, una delle autrici di gialli più lette e apprezzate al mondo, presente a Piombino sul set di “ Erica”, la nuova serie che andrà in onda prossimamente su Canale 5 con Vanessa Incontrada. La fiction – una coproduzione RTI – 7Verticale diretta da Ciro D’Emilio – è l’adattamento italiano della serie di grande successo franco-belga “ Erica”, trasmessa su TF1 e tratta dai primi romanzi di Camilla Läckberg della saga con protagonisti Erica Falck e Patrik Hedström. 🔗 Leggi su 361magazine.com

