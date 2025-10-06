ERC – Vl?ek primo campione dell’ERC Master

Il pilota ceco, classe 1973, trionfa nella sua stagione d’esordio nel FIA European Rally Championship, conquistando il titolo tra i “Master” con tre vittorie e una costanza da vero veterano. Il pilota ceco Jaromír Vl?ek è il primo vincitore assoluto della nuova categoria Master ERC, introdotta nel 2025 all’interno del FIA European Rally Championship e . 🔗 Leggi su Tuttorally.news