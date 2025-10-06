ERC – Vl?ek primo campione dell’ERC Master
Il pilota ceco, classe 1973, trionfa nella sua stagione d’esordio nel FIA European Rally Championship, conquistando il titolo tra i “Master” con tre vittorie e una costanza da vero veterano. Il pilota ceco Jaromír Vl?ek è il primo vincitore assoluto della nuova categoria Master ERC, introdotta nel 2025 all’interno del FIA European Rally Championship e . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Nuoto, Cerasuolo entra nella storia: è il primo italiano campione del mondo nei 50 rana
Chi è Simone Cerasuolo, campione dei 50 rana e primo nuotatore italiano d'oro ai mondiali di Singapore
Finalmente Gallinari! A 37 anni arriva il primo trionfo: campione di Portorico con i Vaqueros
Con una gara interrotta da una bandiera rossa Bruno Ieraci diventa il primo Campione della Sportbike Vai su Facebook
Davide precede Riccardo per 14 punti alla vigilia delle tre gare in Toscana, che decreteranno il primo campione della nuova classe del Dunlop CIV. Assegnato il titolo a Delbianco in SBK, Vitali,… https://gpone.com/it/2025/10/02/sbk/civ-stirpe-vs-russo-scontro- - X Vai su X
Erc Advanced Grants, Ateneo Padova primo per ricerca - L'Università di Padova si colloca al primo posto in Italia per numero di progetti Advanced Grant vinti nella call 2024, confermando così l'eccellente posizione nel panorama nazionale della ricerca. Segnala ansa.it