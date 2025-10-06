ERC – Tymek Abramowski a 19 anni è campione ERC3

Con il secondo posto al Croatia Rally, il giovane polacco conquista il titolo che fa da bis al Fiesta Rally3 Trophy. Ora il futuro potrebbe parlare di Rally2 o JWRC. Tymek Abramowski ha chiuso in modo trionfale la sua stagione d’esordio nel FIA European Rally Championship (ERC), laureandosi campione della categoria ERC3 al termine di . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Tymek Abramowski è campione ERC Fiesta Rally3 Trophy

Kolejny Polak w ERC - Rajdowe Mistrzostwa Europy, bedace jednym z najstarszych oraz najbardziej prestizowych czempionatów na swiecie, przezywaja prawdziwy renesans. Riporta pl.motorsport.com

Abramowski w Rally2 - Ze wzgledu na sobotnie problemy, zaloga nie byla tym razem w stanie powalczyc o podium. Si legge su pl.motorsport.com