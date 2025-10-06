Equitazione | Piergiorgio Bucci premiato come Miglior cavaliere della League of Nations

L’Italia del salto ostacoli può guardare alle prossime stagioni con ottimismo. Al netto di un ottavo posto ottenuto nella Finale della League of Nations 2025 infatti, piena di rimpianti per un round negativo di Giulia Martinengo Marquet, i colori azzurri sanno di poter contare su un’eccellenza assoluta. Si tratta di Piergiorgio Bucci: il cavaliere classe 1975 è stato infatti premiato con tre importanti riconoscimenti, che fanno capire quanto di buono fatto da lui, e non solo, in questa stagione. Il nativo de L’Aquila è stato insignito del premio come “Miglior Cavaliere” della competizione, con Hantano – il suo cavallo – e la sua groom Julia Hohrjakova, entrambi premiati anche loro per il rendimento e la cura durante la League of Nations 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

