Epn Coco Novartis ‘soddisfazione per nuova opzione terapeutica’

(Adnkronos) – L'emoglobinuria parossistica notturna (Epn) "rappresenta un'importante sfida. Siamo molto contenti di aver offerto ai pazienti, che ancora hanno degli importanti bisogni clinici insoddisfatti, una nuova opzione terapeutica che permetta sia di ottenere risultati clinici più soddisfacenti sia di impattare il meno possibile sulla qualità di vita". Sulla scia di questo impegno, "oggi e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com