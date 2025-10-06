Epn a ‘Obiettivo 12’ esperti a confronto su impatto e trattamenti
(Adnkronos) – In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull'emoglobinuria parossistica notturna (Epn), istituita dalla Pnh Global Alliance (Alleanza Globale per l'Epn) il 12 ottobre, Novartis presenta 'Obiettivo 12 nell'emoglobinuria parossistica notturna: quando l'energia ritorna, la vita si riaccende': un momento di confronto e sensibilizzazione sull'impatto della malattia e per discutere i progressi scientifici che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: obiettivo - esperti
Per il ministero, l'obiettivo del ddl è «un efficace monitoraggio dei dati e per la tutela della salute dei minori». Ma associazioni ed esperti sul tema dell'affermazione di genere parlano di «schedatura ideologica» dei giovani trans
@follower Obiettivo del tavolo è avviare un programma di rigenerazione e riqualificazione dell'area, avvalendosi di esperti in grado di fornire le linee di indirizzo per una nuova progettazione ilfaroonline.it #news #notizie #cronaca Vai su Facebook