Entrati a Gaza 10 dei 33 ventilatori polmonari prodotti in Italia e donati da Unicef Da 9 mesi erano bloccati in Israele
Sono arrivati a Gaza 10 ventilatori polmonari per neonati, prodotti da un’azienda italiana e donati da Unicef 9 mesi fa. Per mesi sono stati bloccati all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, dove rimangono i 23 non ancora autorizzati da Israele. «I bambini muoiono perché i macchinari che li potrebbero salvare sono tenuti fuori da un confine, bloccati da una scelta politica », aveva dichiarato su Repubblica Loris De Filippi, infermiere che ha lavorato a Gaza per Unicef. Per sbloccare la consegna si era attivato anche il ministero degli Esteri italiano, dopo varie petizioni e appelli. Quattro respiratori già attivi all’ospedale Al Aqsa. 🔗 Leggi su Open.online
