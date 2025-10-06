Entra in un liceo interrompendo le lezioni per fare un video su TikTok | denunciato

Un giovane tiktoker ha ripreso docenti e alunni senza consenso, interrompendo le lezioni, per fare un video virale su TikTok: identificato e denunciato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: entra - liceo

Ex studente entra in un liceo e accoltella un’insegnante e una studentessa: paura ad Antibes

Genzano, follia al Liceo Vailati di Via Grandi: due ex studenti bocciati entrano in aula e picchiano un coetaneo riprendendo la scena #giornaleinfocastelliromani #genzanodiroma Vai su Facebook

Entra in un liceo interrompendo le lezioni per fare un video su TikTok: denunciato - Un giovane tiktoker ha ripreso docenti e alunni senza consenso, interrompendo le lezioni, per fare un video virale su TikTok: identificato e denunciato ... Riporta fanpage.it

'Blocchiamo tutto per la Flotilla', primo liceo occupato a Roma. Lezioni interrotte in alcuni Atenei - È lo striscione calato dall'alto con accanto il disegno della bandiera palestinese, del primo liceo occupato a Roma, dopo l'attacco ad alcune imbarcazioni ... Come scrive ansa.it