Enrico Mentana replica a Francesca Albanese | Tv censurano Gaza? Una fesseria offensiva

Durante lo speciale elettorale dedicato alle regionali in Calabria, Enrico Mentana è intervenuto con toni decisi contro le recenti dichiarazioni di Francesca Albanese, relatrice Onu per i territori palestinesi occupati. La diplomatica aveva accusato le televisioni italiane di censurare le immagini provenienti da Gaza, parlando di una presunta volontà di oscuramento da parte dei media. Mentana ha respinto con forza questa tesi: “Io penso che non si possa permettere a nessuno di dire quello che è stato detto dalla dottoressa Albanese, e cioè che nelle televisioni italiane non siano state trasmesse immagini di Gaza perché ci sarebbe una sorta di superpotere che lo impedisce. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

