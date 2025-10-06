Enrico Bortolotti e Federica Moroni trionfano alla terza edizione della Tin Bota Romagna Half Marathon

Sono Enrico Bortolotti e Federica Moroni i vincitori della terza edizione della Tin Bota Romagna Half Marathon, che si è disputata domenica a Forlì. La due giorni dedicata al podismo è stata organizzata da Forlì Trail asd insieme agli enti di promozione sportiva del territorio appartenenti a.

Titolo assoluto per Federica Moroni e altri 3 titoli master nella 50 km - A Castelbolognese nell'ambito della 50 km di Romagna sono stati assegnati i titoli italiani assoluti e master della corsa su strada 50 km.

Federica Moroni un'altra 100 km super - C'è notizia ufficiosa di un percorso modificato durante il corso della gara, con anche una scala ripida da ...