Enrico Bortolotti e Federica Moroni trionfano alla terza edizione della Tin Bota Romagna Half Marathon

Forlitoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono Enrico Bortolotti e Federica Moroni i vincitori della terza edizione della Tin Bota Romagna Half Marathon, che si è disputata domenica a Forlì. La due giorni dedicata al podismo è stata organizzata da Forlì Trail asd insieme agli enti di promozione sportiva del territorio appartenenti a. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

