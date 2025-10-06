Enp ematologa Frieri | 12 g dL di emoglobina migliora qualità vita
(Adnkronos) – "L'emoglobinuria parossistica notturna (Epn) è una malattia rara che si caratterizza per tre aspetti: anemia emolitica provocata dalla distruzione del globulo rosso; predisposizione a eventi trombotici, la complicanza più grave che può condurre a morte; insufficienza midollare nel produrre globuli bianchi, piastrine ed emoglobina. Il paziente si sente stanco e affaticato, una condizione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: ematologa - frieri
Enp, ematologa Frieri: "12 g/dL di emoglobina migliora qualità vita" - "L'emoglobinuria parossistica notturna (Epn) è una malattia rara che si caratterizza per tre aspetti: anemia emolitica provocata dalla distruzione del globulo rosso; ... lanuovasardegna.it scrive
Malattie rare, ematologa Frieri: "Obiettivo emoglobina a 12g/dL in pazienti con Epn" - "Quando parliamo di 'Obiettivo 12', ci riferiamo ai 12 grammi di emoglobina per decilitro di sangue che rappresenta il valore di emoglobina normale per i pazienti con Emoglobinuria paros ... Scrive msn.com