Sono ore complicatissime in casa Napoli. Un importante calciatore azzurro ha rimediato un problema fisico ed ha già lasciato il ritiro della propria Nazionale. Dopo Lobotka e Politano arrivano ulteriori problemi per Antonio Conte. Nonostante la sosta per le Nazionali, il Napoli è costretto a vivere giorni molto complessi. Infatti, negli ultimissimi minuti, è arrivata la notizia dell’infortunio per un noto big. Quest’ultimo, ha già lasciato il ritiro della Nazionale e farà rientro a Castel Volturno. Milinkovic Savic lascia il ritiro della Serbia: cosa è successo. Ancora problemi per il Napoli di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Ennesimo infortunio in casa Napoli, un azzurro ha già lasciato la Nazionale: le sue condizioni