Ennesima rissa a bottigliate Botte e paura a Correggio Indagini su tre uomini in fuga

Soccorsi mobilitati l'altra sera in centro a Correggio, poco dopo le 22, per un uomo ferito in un' aggressione con una bottiglia. Alcuni passanti hanno dato l'allarme alle forze dell'ordine, con l'intervento dei carabinieri avvenuto in corso Cavour, all'altezza dell'incrocio con via Battisti. E' intervenuta anche un'ambulanza della Croce rossa insieme al personale dell'autoinfermieristica dell'ospedale San Sebastiano per garantire le prime medicazioni al ferito, il quale non risulta in condizioni critiche. Si tratta di un cittadino di origine tunisina di 48 anni, abitante in zona, che era a piedi in corso Cavour.

