Endurance la nave maledetta | Shackleton non era un eroe c’era un segreto che sapeva e nascose ai suoi uomini

Sir Ernest Henry Shackleton è passato alla storia come uno degli esploratori polari più straordinari di sempre, capace di salvare l’intero equipaggio della nave Endurance dopo il suo affondamento nelle acque ghiacciate dell’Antartide nel 1915. Ma un nuovo studio scientifico pubblicato sulla rivista Polar Record ribalta parte della narrativa romantica che circonda questa epica impresa di sopravvivenza, rivelando che Shackleton conosceva le debolezze strutturali della sua nave prima ancora di salpare verso il continente bianco. La ricerca condotta da Jukka Tuhkuri, esperto di meccanica del ghiaccio e tecnologia marina artica presso l’Aalto University in Finlandia, combina analisi tecniche avanzate con ricerche d’archivio approfondite per dimostrare che l’Endurance non era affatto la nave polare più robusta del suo tempo, come si è creduto per oltre un secolo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

