Empoli vittoria in rimonta Al Druso partita al cardiopalma Nasti in pieno recupero fa saltare la panchina azzurra
di Simone Cioni BOLZANO Ritrovare la vittoria che mancava dalla prima giornata era troppo importante, anche perché come aveva avuto già modo di sottolineare Pagliuca dopo quella sfumata malamente nel derby con la Carrarese, correggere ciò che va migliorato con l’entusiasmo dei tre punti è tutta un’altra cosa. Specialmente per un gruppo giovane come quello azzurro, che continua ad avere alti e bassi importanti. Ecco quindi che il 2-1 in rimonta raggiunto in extremis a Bolzano è la prima vera nota positiva della trasferta sul campo di un Sudtirol solido e ‘affamato’. A questo possiamo aggiungerci la reazione della squadra nel secondo tempo, complici anche tre cambi che hanno portato vivacità e ritmo alla manovra, oltre alla voglia di provarci fino in fondo poi premiata dal guizzo di Nasti al 97’, al primo gol in azzurro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: empoli - vittoria
L’iniziativa all’Empoli Store in piazza della Vittoria. Una lotteria svelerà la terza maglia
I PRECEDENTI. La vittoria a Empoli attesa da 32 anni. L’ultimo successo ha la firma di Pepe
Pescara-Empoli 4-0, poker biancazzurro per la prima vittoria dell'anno: cronaca, tabellino e voti
#SudtirolEmpoli 1-2: #Nasti al cardiopalma! L’Empoli torna alla vittoria al 97' Vai su Facebook
#EmpoliCarrraese Sfida numero 11 in casa azzurra tra Empoli e Carrarese, con bilancio nei 10 precedenti di quattro vittorie azzurre e sei pareggi: prima sfida nel 1963, 2-0 Empoli con doppietta di Balsimelli; ultima nel 1995, ancora vittoria 1-0 con gol di Bales - X Vai su X
Empoli, vittoria in rimonta. Al Druso partita al cardiopalma. Nasti in pieno recupero fa saltare la panchina azzurra - Nella ripresa, complici anche le sostituzioni operate da Pagliuca, gli azzurri assumono un’altra f ... Scrive sport.quotidiano.net
Empoli, vittoria in rimonta a Bolzano: 2-1 al Sudtirol nonostante l’inferiorità iniziale. Gli highlights - Come riportato da Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, l’Empoli ritrova il sorriso superando in rimonta 2- Secondo ilovepalermocalcio.com