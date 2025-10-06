di Simone Cioni BOLZANO Ritrovare la vittoria che mancava dalla prima giornata era troppo importante, anche perché come aveva avuto già modo di sottolineare Pagliuca dopo quella sfumata malamente nel derby con la Carrarese, correggere ciò che va migliorato con l’entusiasmo dei tre punti è tutta un’altra cosa. Specialmente per un gruppo giovane come quello azzurro, che continua ad avere alti e bassi importanti. Ecco quindi che il 2-1 in rimonta raggiunto in extremis a Bolzano è la prima vera nota positiva della trasferta sul campo di un Sudtirol solido e ‘affamato’. A questo possiamo aggiungerci la reazione della squadra nel secondo tempo, complici anche tre cambi che hanno portato vivacità e ritmo alla manovra, oltre alla voglia di provarci fino in fondo poi premiata dal guizzo di Nasti al 97’, al primo gol in azzurro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Empoli, vittoria in rimonta. Al Druso partita al cardiopalma. Nasti in pieno recupero fa saltare la panchina azzurra