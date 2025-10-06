Emma torna con il nuovo singolo Brutta storia

Ildenaro.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 6 ott. (askanews) – Emma è tornata con “Brutta Storia”, il nuovo singolo, prodotto da Juli, in uscita per Island RecordsUniversal Music. Un ritorno atteso da parte dei fan, che nell’ultimo anno non hanno mai smesso di far sentire il proprio affetto all’artista. “Brutta Storia” è il primo passo verso una nuova fase artistica di Emma, un capitolo inedito che ne conferma la forza interpretativa e l’evoluzione musicale. La canzone, dal sound pop contemporaneo con sfumature cantautorali, arriva in modo immediato e mette ancora una volta in risalto la nuova vocalità dell’artista, che ha saputo rinnovarsi senza mai perdere la sua autenticità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: emma - torna

Emma Watson torna a parlare della scelta di lasciare il cinema: «Sono più felice e in salute che mai. Della recitazione mi manca la parte artistica»

Torna Emma Marrone: appuntamento oggi alle 19

Emma Marrone torna con il nuovo singolo Brutta storia

emma torna nuovo singoloEmma Marrone, i fan la invocavano: ora è tornata con il suo nuovo singolo “Brutta storia” - Questa volta Emma torna con il pezzo che si attendeva da tempo, chi lo ha ascoltato si è emozionato davvero tanto. Come scrive emmepress.com

emma torna nuovo singoloEmma torna con il nuovo singolo Brutta Storia - "Le storie d'amore più vere sono quelle che restano chiuse in una stanza nella nostra testa. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Emma Torna Nuovo Singolo