Emma torna con il nuovo singolo Brutta storia

Milano, 6 ott. (askanews) – Emma è tornata con “Brutta Storia”, il nuovo singolo, prodotto da Juli, in uscita per Island RecordsUniversal Music. Un ritorno atteso da parte dei fan, che nell’ultimo anno non hanno mai smesso di far sentire il proprio affetto all’artista. “Brutta Storia” è il primo passo verso una nuova fase artistica di Emma, un capitolo inedito che ne conferma la forza interpretativa e l’evoluzione musicale. La canzone, dal sound pop contemporaneo con sfumature cantautorali, arriva in modo immediato e mette ancora una volta in risalto la nuova vocalità dell’artista, che ha saputo rinnovarsi senza mai perdere la sua autenticità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it