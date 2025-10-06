La Lazio è in crisi, ma non solo di risultati, adesso anche di calciatori. Il non mercato si fa sentire e gli infortuni hanno decimato la rosa a disposizione di Sarri. Proprio per questo il patron Lotito, scrive il Messaggero deve correre ai ripari, il nome è sempre quello di Insigne, ma non arriverà in tempo per salvare la situazione “Inutile piangersi ancora addosso, ma adesso vanno già studiate soluzioni per gennaio. Lotito non vuole sbilanciarsi pubblicamente sullo sblocco totale del mercato d’inverno (il credito di 12-13 milioni dovrà passare l’esame della Commissione e Air Italy inciderebbe poco sul bilancio), ma sa che quello a “saldo zero” è garantito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Emergenza Lazio, Sarri insiste su Insigne ma non arriverebbe in tempo per risolvere il problema Zaccagni