Emergenza Lazio Sarri insiste su Insigne ma non arriverebbe in tempo per risolvere il problema Zaccagni
La Lazio è in crisi, ma non solo di risultati, adesso anche di calciatori. Il non mercato si fa sentire e gli infortuni hanno decimato la rosa a disposizione di Sarri. Proprio per questo il patron Lotito, scrive il Messaggero deve correre ai ripari, il nome è sempre quello di Insigne, ma non arriverà in tempo per salvare la situazione “Inutile piangersi ancora addosso, ma adesso vanno già studiate soluzioni per gennaio. Lotito non vuole sbilanciarsi pubblicamente sullo sblocco totale del mercato d’inverno (il credito di 12-13 milioni dovrà passare l’esame della Commissione e Air Italy inciderebbe poco sul bilancio), ma sa che quello a “saldo zero” è garantito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: emergenza - lazio
Nel Lazio mancano 959 medici di famiglia: “Emergenza diffusa, serve una strategia strutturale”
Lotta alle dipendenze da sostanze: il Lazio in bilico tra emergenza e riforma
Lazio, Sarri agli sgoccioli: contro il Genoa emergenza totale
Lazio-Torino, Formazioni ufficiali. Zaccagni out e Lazio in piena emergenza. Sarri deve fare quello che può con gli uomini a disposizione. Qui tutti i dettagli Vai su Facebook
L’emergenza a centrocampo costringe la Lazio a inserire Toma Bašic nella lista della Serie A. Il croato prende il posto di Fisayo Dele-Bashiru, alle prese con una lesione muscolare alla coscia che potrebbe tenerlo fuori fino a fine ottobre. Per il prossimo match - X Vai su X
Emergenza Lazio, Sarri insiste su Insigne ma non arriverebbe in tempo per risolvere il problema Zaccagni - Il non mercato si fa sentire e gli infortuni hanno decimato la rosa a disposizione di Sarri. Come scrive ilnapolista.it
Lazio, Sarri studia un piano d’emergenza: spunta quell’ipotesi per il ruolo di terzino - Lazio: Con Marušic e Pellegrini ai box, Sarri valuta soluzioni alternative: Hysaj e Tavares pronti, ma il difensore potrebbe diventare il jolly Non c’è pace in casa Lazio. Segnala calcionews24.com