Emergenza idrica in Irpinia le sospensioni programmate dal 6 al 7 ottobre
Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna del serbatoio a servizio del Comune di Gesualdo dalle ore 22:00 di oggi alle ore 06:00 di domani, Martedì 7. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: emergenza - idrica
Emergenza idrica nel comune di Apice: il sindaco Pepe chiede interventi urgenti
Apice, emergenza idrica: il sindaco Angelo Pepe lancia l’allarme e chiede interventi urgenti
Tremiti: un’isola senza acqua Si è rotta una conduttura, emergenza idrica
Si rompe condotta subacquea, emergenza idrica alle Isole Tremiti - News - X Vai su X
Crisi idrica, la Regione chiederà il riconoscimento dello stato di emergenza. L’assessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Carmine Cicala spiegherà in consiglio i motivi: servono norme straordinarie per avviare gli investimenti Vai su Facebook
Acqua, disagi persistenti anche dopo l’estate - La grave emergenza idrica che da mesi interessa l’Irpinia e il Sannio continua anche in questo inizio d’autunno. Da irpinianews.it
L’emergenza idrica in Irpinia arriva sulle reti Rai, se ne parla a Uno Mattina - L’emergenza idrica dell’Irpinia arriva finalmente in diretta nazionale. Segnala corriereirpinia.it