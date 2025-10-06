Emergenza idrica in Irpinia le sospensioni programmate dal 6 al 7 ottobre

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna del serbatoio a servizio del Comune di Gesualdo dalle ore 22:00 di oggi alle ore 06:00 di domani, Martedì 7. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

