Elizabeth Olsen parla della stanchezza dei supereroi e del ritorno di Scarlet Witch

Cinefilos.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La “stanchezza dei supereroi” non è una novità e anzi negli ultimi anni si è affermata con maggiore decisione, tanto che i film tratti dai fumetti non sono più una garanzia di successo. La DC Studios è sulla buona strada per risollevare il marchio DC dopo gli ultimi disastrosi anni della DCEU, mentre la Marvel Studios sta dando la priorità alla qualità piuttosto che alla quantità dopo una Saga del Multiverso ricca di colpi di scena e in gran parte incostante. Ora, in un’intervista a PEOPLE, la star di WandaVision, Elizabeth Olsen  si è unita alla discussione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

