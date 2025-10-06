Elizabeth Olsen difende l’MCU dalle critiche degli ultimi tempi

Nei primi anni del Duemila, i film sui supereroi sono diventati molto popolari grazie a successi come X-Men e Spider-Man, ma il genere è entrato nella cultura pop con la nascita del Marvel Cinematic Universe. Dopo che The Avengers è diventato un successo al botteghino da record, gli adattamenti dei fumetti sono diventati ancora più diffusi. Gli anni 2010 sono stati caratterizzati non solo dalla continua evoluzione dell’MCU, ma anche da altri tentativi di replicare la formula dell’universo condiviso (come il DC Extended Universe). Sebbene molti di questi progetti abbiano avuto successo, inevitabilmente il tema della “stanchezza da supereroi” è diventato un argomento di discussione molto caldo, soprattutto perché Marvel e DC sono ora impegnate nella produzione di serie TV. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

