Elizabeth Olsen difende i film dell' MCU | Sono fatti per i fan non per i critici

L'interprete di Scarlet Witch è ben consapevole della 'stanchezza da supereroi' che sembra aver colpito la Marvel, ma questo non le impedisce di voler fare ritorno nel franchise. Anche se i fan continuano a riversarsi nei cinema a vedere ogni nuovo film sfornato dai Marvel Studios, i numeri parlano chiaro. La "fatica da supereroi" non è un'invenzione visti i recenti flop dello studio - per non parlare dei giudizi critici - ed Elizabeth Olsen ne è consapevole. Ma l'attrice difende le produzioni della compagnia spiegando che i film "sono fatti per i fan e non per la critica". Ospite dell'Hamptons International Film Festival del 2025 (come riportato da People), l'attrice ha rassicurato il pubblico spiegando di nutrire ancora molto affetto per Wanda Maximoff tanto da voler tornare nei . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

