Eliseo Cuccaro nominato commissario straordinario dell’Autorità portuale del Mar Tirreno centrale
Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato il decreto con cui viene conferito a Eliseo Cuccaro l’incarico di commissario straordinario dell’Autorita’ di sistema portuale del Mar Tirreno centrale, con sede a Napoli. L’incarico commissariale, a decorrere dal prossimo 7 ottobre, e’ finalizzato – riferisce una nota – ad assicurare la continuita’ amministrativa e la piena operativita’ dell’Autorita’ fino al ripristino degli organi di vertice ordinari. Il ministero rivolge un sentito ringraziamento all’avvocato Andrea Annunziata per il lavoro svolto e l’impegno profuso per la regolare gestione delle attivita’ portuali negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
