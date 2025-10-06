Elisabetta del Belgio e Amalia d' Olanda hanno lasciato tutti a bocca aperta al ricevimento per i Granduchi di Lussemburgo Su Amicait

Siamo abituate a vederle per lo più in borghese, impegnate nello studio come tanti loro coetanei. Lo scorso weekend, invece, Amalia d’Olanda, 21 anni, ed Elisabetta del Belgio, 23, hanno sorpreso un po’ tutti, tirando fuori il loro lato più principesco. Tutto è successo venerdì 3 ottobre, alla sera. Quando il Granduca Guglielmo e la Granduchessa Stefania di Lussemburgo hanno organizzato, a palazzo, un ricevimento per celebrare la loro neo-salita al trono dopo l’abdicazione dei genitori di lui. Ed è proprio per partecipare tale evento che Amalia d’Olanda e Elisabetta del Belgio hanno tirato fuori dall’armadio i loro outfit più scintillanti. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Elisabetta del Belgio e Amalia d'Olanda hanno lasciato tutti a bocca aperta al ricevimento per i Granduchi di Lussemburgo. Su Amica.it

