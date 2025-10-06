Elisabetta Canalis e Alvise Rigo sono una coppia | spunta la prova definitiva FOTO

Nel mondo del gossip, alcune voci circolano a lungo prima di trovare conferme, ma quando le immagini parlano chiaro, i dubbi iniziano a svanire. È il caso di Elisabetta Canalis, che dopo la fine della relazione con il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu, sembra aver ritrovato il sorriso accanto a un volto noto della tv e dello sport: Alvise Rigo. Da giorni si rincorrono segnalazioni, video e indizi social, ma ora arriva la prova che molti aspettavano. I due sono stati immortalati insieme a Milano, lei sul sellino posteriore della moto di lui, in un clima di evidente complicità. Nessuno dei due ha confermato ufficialmente la relazione, ma gli indizi – e la presenza costante l’uno accanto all’altra – parlano da sé. 🔗 Leggi su Donnapop.it

