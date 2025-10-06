Elisa Valensin | la nuova velocista che corre verso il futuro
Elisa Valensin non è più solo “la promessa”. Ha già cominciato a lasciare il segno: record su record, prestazioni da senior ma con l’energia e la leggerezza della categoria giovanile. Ogni volta che scatta dallo starter, non si sa se applaudire subito o restare con il fiato sospeso: perché dietro quei 200 metri, quei 400, quei chilometri — c’è già molto di ciò che il pubblico spera di vedere nel futuro dell’atletica italiana. Perchè parliamo di Elisa? Perchè è bellissima ed è diventata una star dei social. Vita personale e dati biografici. Data di nascita: 1° gennaio 2007. Luogo di nascita: Segrate, Milano (Lombardia). 🔗 Leggi su Bellezze.tv
In questa notizia si parla di: elisa - valensin
Atletica, Elisa Valensin punta in alto agli Europei U20. Le ambizioni tra 200 metri e staffetta
Elisa Valensin corre con le grandi: a Zagabria sfida olimpica con Julien Alfred sui 200 metri - Il battesimo del fuoco di Elisa Valensin, in gara nei 200 metri al memorial Boris Hanzekovic di Zagabria, meeting del World Athletics ... Riporta ilgiorno.it
Fulmine Valensin: record italiano U20 sui 200. Bandaogo sfreccia a 6''63 nei 60 - La velocista lombarda è la protagonista della seconda giornata dei Campionati italiani juniores e promesse andata in scena ad Ancona. Si legge su gazzetta.it