– Alle 15:00 di oggi si sono ufficialmente chiusi i seggi in Calabria per le elezioni regionali. Un appuntamento politico molto atteso, seguito in diretta con aggiornamenti su affluenza, proiezioni e risultati finali, e che potrebbe ridisegnare gli equilibri della politica calabrese. Elezioni regionali Calabria 2025: gli exit poll. Ecco gli Instant poll di FWG per La7 delle elezioni regionali in Calabria: Roberto Occhiuto (Cdx): 58-62%. Pasquale Tridico (Csx- campo largo): 37-41%. Francesco Toscano (civico): 0-2%. Di seguito gli exit poll di Opinio per la Rai: Roberto Occhiuto (Cdx): 59-63%. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Elezioni regionali, poco fa i risultati: ecco chi ha vinto