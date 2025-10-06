Elezioni regionali parte lo spoglio in Calabria | sfida Occhiuto-Tridico

Altro lunedì pomeriggio di attesa per i risultati dalle urne alle elezioni regionali: dopo le Marche la scorsa settimana, oggi tocca alla Calabria. Il centrodestra è alla ricerca del bis immediato e della riconferma a governatore di Roberto Occhiuto, dimessosi dal proprio incarico istituzionale ad agosto a seguito dell'inchiesta giudiziaria per corruzione che lo ha direttamente riguardato; al contrario, il centrosinistra vorrebbe ribaltare i pronostici con la candidatura unitaria di Pasquale Tridico per tornare a guidare la regione calabra dopo le ultime due sconfitte consecutive nell'ente territoriale del Sud Italia in ordine di tempo (contro Jole Santelli nel gennaio 2020 e contro lo stesso Occhiuto nell'ottobre 2021). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Elezioni regionali, parte lo spoglio in Calabria: sfida Occhiuto-Tridico

