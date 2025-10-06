Un lunedì elettorale da brividi, quello che ha infiammato la Calabria e catturato l’attenzione di tutta Italia. Dopo la vittoria netta del centrodestra nelle Marche, la partita si sposta al Sud, dove lo scontro tra Roberto Occhiuto e Pasquale Tridico ha trasformato i seggi in un campo di battaglia politico e mediatico. Le urne si sono chiuse alle 15, ma già i primi exit poll parlano chiaro: la forbice è ampia, il distacco pesante, e il risultato – salvo colpi di scena – sembra ormai segnato. Tra numeri che fanno discutere, dichiarazioni a effetto e curiosità da seggio, la giornata calabrese ha mostrato tutte le sfumature di un’elezione carica di tensione, ma anche di simboli e colpi di teatro. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Elezioni regionali, numeri clamorosi dagli exit pool: chi sprofonda