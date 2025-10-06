Elezioni regionali la Calabria si conferma roccaforte del centrodestra

Reggiotoday.it | 6 ott 2025

Nella sua prima dichiarazione a caldo, Occhiuto ha ringraziato gli elettori per la fiducia: “È una vittoria di tutti i calabresi che vogliono una regione moderna, forte, protagonista”. Ma sullo sfondo del trionfo rimangono i nodi irrisolti del suo primo mandato: sanità commissariata, indagini. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

