Elezioni regionali in Toscana | il confronto dei candidati con La Nazione la diretta

Firenze, 6 ottobre 2025 – Al Palazzo dei Congressi di Firenze il dibattito fra i tre candidati alle elezioni regionali della Toscana (12-13 ottobre). Partecipano dunque Eugenio Giani, presidente uscente e candidato del centrosinistra; Alessandro Tomasi, del centrodestra e Antonella Bundu, esponente della sinistra radicale. L’inizio è per le 18. Un momento importante per capire i programmi dei tre candidati. Dopo un’introduzione di Agnese Pini, direttrice dei quotidiani del gruppo Monrif (Qn – La Nazione – Il Giorno – Il Resto del Carlino), il confronto viene condotto dai giornalisti de La Nazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

