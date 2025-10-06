Elezioni regionali in Toscana | il confronto dei candidati con La Nazione la diretta
Firenze, 6 ottobre 2025 – Al Palazzo dei Congressi di Firenze il dibattito fra i tre candidati alle elezioni regionali della Toscana (12-13 ottobre). Partecipano dunque Eugenio Giani, presidente uscente e candidato del centrosinistra; Alessandro Tomasi, del centrodestra e Antonella Bundu, esponente della sinistra radicale. L’inizio è per le 18. Un momento importante per capire i programmi dei tre candidati. Dopo un’introduzione di Agnese Pini, direttrice dei quotidiani del gruppo Monrif (Qn – La Nazione – Il Giorno – Il Resto del Carlino), il confronto viene condotto dai giornalisti de La Nazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
I primi instant poll delle elezioni regionali in #Calabria, elaborati per #SkyTg24 da @you_trend. Gli aggiornamenti ? https://tinyurl.com/3mravutk - X Vai su X
REGIONALI | L'affluenza al voto alle 19 per le elezioni regionali in Calabria è del 23,2%. #ANSA Vai su Facebook
Toscana al voto, è il giorno del confronto tra i candidati con il dibattito de La Nazione - Oggi alle 18, in piazza Adua, il dibattito tra i tre candidati governatori Giani, Bundu e Tomasi ... Lo riporta lanazione.it
Regionali Toscana, Giacomo Lensi (FdI), la politica del fare e della concretezza - Regionali Toscana, Giacomo Lensi (FdI), la politica del fare e della concretezza #politica #regionalitoscana #capolista #giacomolensi #fdi ... Come scrive livornopress.it