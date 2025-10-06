Elezioni regionali in Toscana | confronto a tre Il nostro dibattito a Firenze Scintille su sicurezza e migranti

Firenze, 6 ottobre 2025 – Tutti e tre favorevoli all’acqua pubblica (sia pur con diverse gradazioni di entusiasmo). E stop. Poi tra Eugenio Giani, artigiano storico della politica, governatore dem uscente della Toscana in corsa per il bis alle regionali, il frontman del centrodestra Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia quota FdI con eloquio fermo e soft, e la paladina della sinistra radicale Antonella Bundu non si trova una sintesi programmatica – tolto l’amore per la Toscana – che sia una. PRESSPHOTO Firenze elezioni regionali: confronto fra i candidati al Palacongressi organizzato da La Nazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

