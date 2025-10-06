Elezioni regionali in Toscana | confronto a tre Il nostro dibattito a Firenze Scintille su sicurezza e migranti

Lanazione.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 6 ottobre 2025 – Tutti e tre favorevoli all’acqua pubblica (sia pur con diverse gradazioni di entusiasmo). E stop. Poi tra Eugenio Giani, artigiano storico della politica, governatore dem uscente della Toscana in corsa per il bis alle regionali, il frontman del centrodestra Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia quota FdI con eloquio fermo e soft, e la paladina della sinistra radicale Antonella Bundu non si trova una sintesi programmatica – tolto l’amore per la Toscana – che sia una. PRESSPHOTO Firenze elezioni regionali: confronto fra i candidati al Palacongressi organizzato da La Nazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

elezioni regionali in toscana confronto a tre il nostro dibattito a firenze scintille su sicurezza e migranti

© Lanazione.it - Elezioni regionali in Toscana: confronto a tre. Il nostro dibattito a Firenze. Scintille su sicurezza e migranti

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

elezioni regionali toscana confrontoToscana al voto, è il giorno del confronto tra i candidati con il dibattito de La Nazione -  Oggi alle 18, in piazza Adua, il dibattito tra i tre candidati governatori Giani, Bundu e Tomasi ... Lo riporta lanazione.it

Regionali Toscana, Giacomo Lensi (FdI), la politica del fare e della concretezza - Regionali Toscana, Giacomo Lensi (FdI), la politica del fare e della concretezza #politica #regionalitoscana #capolista #giacomolensi #fdi ... Come scrive livornopress.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali Toscana Confronto