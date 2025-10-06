Elezioni regionali in Toscana | confronto a tre Il nostro dibattito a Firenze Scintille su sicurezza e migranti
Firenze, 6 ottobre 2025 – Tutti e tre favorevoli all’acqua pubblica (sia pur con diverse gradazioni di entusiasmo). E stop. Poi tra Eugenio Giani, artigiano storico della politica, governatore dem uscente della Toscana in corsa per il bis alle regionali, il frontman del centrodestra Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia quota FdI con eloquio fermo e soft, e la paladina della sinistra radicale Antonella Bundu non si trova una sintesi programmatica – tolto l’amore per la Toscana – che sia una. PRESSPHOTO Firenze elezioni regionali: confronto fra i candidati al Palacongressi organizzato da La Nazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
I primi instant poll delle elezioni regionali in #Calabria, elaborati per #SkyTg24 da @you_trend. Gli aggiornamenti ? https://tinyurl.com/3mravutk - X Vai su X
Sky tg24. . Parliamo di elezioni regionali. Su Sky TG24 torna Il Confronto. Il prossimo faccia a faccia - con regole, domande e tempi uguali per tutti - riguarderà la regione Toscana, a pochi giorni dal voto, e si terrà martedì 7 ottobre alle 10.30. A sfidarsi saranno Vai su Facebook
Toscana al voto, è il giorno del confronto tra i candidati con il dibattito de La Nazione - Oggi alle 18, in piazza Adua, il dibattito tra i tre candidati governatori Giani, Bundu e Tomasi ... Lo riporta lanazione.it
Regionali Toscana, Giacomo Lensi (FdI), la politica del fare e della concretezza - Regionali Toscana, Giacomo Lensi (FdI), la politica del fare e della concretezza #politica #regionalitoscana #capolista #giacomolensi #fdi ... Come scrive livornopress.it