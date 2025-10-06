Elezioni regionali in Calabria riconfermato Occhiuto

Elezioni Regionali in Calabria. Nettamente in testa il centrodestra con il governatore uscente, Roberto Occhiuto, che viene dunque riconfermato. Affluenza in calo. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

