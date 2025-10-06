Elezioni regionali in Calabria riconfermato Occhiuto
Elezioni Regionali in Calabria. Nettamente in testa il centrodestra con il governatore uscente, Roberto Occhiuto, che viene dunque riconfermato. Affluenza in calo. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Calabria, Occhiuto vince le elezioni: le reazioni dopo il successo alle urne - Occhiuto riconfermato alla guida della Regione con un ampio consenso: il centrodestra rafforza la sua leadership in Calabria dopo le ultime elezioni. Da notizie.it
Risultati elezioni Calabria, la diretta dello spoglio. Nessun dubbio sul vincitore - Elezioni regionali Calabria, chi vince tra Occhiuto, Tridico e Toscano? Scrive money.it