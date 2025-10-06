Elezioni Regionali in Calabria | Occhiuto verso la riconferma affluenza in calo
Spoglio in corso e primi risultati. Seggi chiusi e scrutinio in corso in Calabria. Dopo la chiusura delle urne è iniziato lo spoglio delle schede in tempo reale per le elezioni regionali. I primi exit poll indicano un chiaro vantaggio per il presidente uscente Roberto Occhiuto, che si attesterebbe tra il 58% e il 62% dei voti, distanziando nettamente Pasquale Tridico, fermo tra il 36% e il 40%. Un margine che, se confermato, renderebbe la vittoria di Occhiuto praticamente certa. Le prime proiezioni ufficiali sono attese a breve e definiranno in modo più preciso l'andamento del voto.
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
