Elezioni regionali in Calabria Exit poll Opinio-Rai | Occhiuto verso una vittoria larga al 60%

I tre candidati: Roberto Occhiuto per il centrodestra, Pasquale Tridico per il centrosinistra, Francesco Toscano a guida della lista civica. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Elezioni regionali in Calabria. Exit poll Opinio-Rai: Occhiuto verso una vittoria larga al 60%

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

REGIONALI | L'affluenza al voto alle 19 per le elezioni regionali in Calabria è del 23,2%. #ANSA Vai su Facebook

Urne aperte in Calabria per le elezioni regionali: sfida aperta tra Occhiuto e Tridico #robertoocchiuto #pasqualetridico #5ottobre - X Vai su X

Risultati elezioni Calabria 2025 in diretta: exit poll regionali e proiezioni in tempo reale - Sfida tra il centrodestra del governatore uscente Roberto Occhiuto e il campo largo che ha candidato il pentastellato Pasquale Tridico. Lo riporta quotidiano.net

Quando arrivano exit poll e risultati alle elezioni regionali in Calabria 2025 - Tra due ore, alle ore 15 di oggi, lunedì 6 ottobre, si chiudono i seggi per le elezioni regionali in Calabria 2025. Si legge su fanpage.it