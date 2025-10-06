Elezioni Regionali in Calabria exit poll e risultati in diretta | la sfida è tra Occhiuto e Tridico

Si stanno per chiudere i seggi in Calabria dove nelle giornate di domenica 5 e lunedì 6 ottobre i cittadini sono tornati alle urne per eleggere il nuovo governatore. Una sfida a tre tra il presidente uscente, nonché vicesegretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, l'ex presidente. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Dalle ore 14:15 circa di oggi andrà in onda la maratona elettorale per seguire le elezioni regionali della Calabria con uno speciale in diretta del TG La7 condotto dal direttore Enrico Mentana. - X Vai su X

Domenica 12 e lunedì 13 ottobre si vota per le elezioni regionali in Toscana. Nel mio cammino da amministratore ho sempre sentito forte la vicinanza e il sostegno della mia comunità. E anche oggi da Colle ho avuto un forte incoraggiamento a proseguire nel Vai su Facebook

Risultati elezioni Calabria 2025 in diretta: exit poll regionali e proiezioni in tempo reale - Sfida tra il centrodestra del governatore uscente Roberto Occhiuto e il campo largo che ha candidato il pentastellato Pasquale Tridico. Lo riporta quotidiano.net

Quando arrivano exit poll e risultati alle elezioni regionali in Calabria 2025 - Tra due ore, alle ore 15 di oggi, lunedì 6 ottobre, si chiudono i seggi per le elezioni regionali in Calabria 2025. Come scrive fanpage.it